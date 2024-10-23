43-летняя ведущая показала фигуру в откровенном наряде

Австралийская телеведущая Кэрри Бикмур показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).