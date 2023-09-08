Всё о женщинах

68 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Просто не привыкла верить любым утверждениям. Они могут оказаться недостаточно обоснованными. Вы тоже не верите любым...Почему некоторые ...
  • Татьяна Хлусова
    Плоды Вашей фантазии являются фактами только в Вашей фантазии 😆Почему некоторые ...
  • Наталия Комлева
    Не накачЕнный, а накачАнный.Пять вещей, перео...

Бумеранг за слезы обиженной жены

Бумеранг за слезы обиженной жены

Одна женщина, когда-то имевшая наглость «отбить» чужого мужа, известного футболиста, появилась со своей дочкой на школьной линейке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Чушь это всё  про бумеранги. Если он  и срабатывает один раз на сто тысяч случаев, то  нельзя это возводить в закон.
Ответить
16 час.
СК
Сергей Кашапов
ЖАЛЕТЬ ВАС НЕ ЗА ЧТО ЧТО ПОСЕЯЛИ ТО И ПОЛУЧИЛИ.
Ответить
16 час.
A
Alla
&quot;Брошенка&quot; Барановская очень хорошо устроилась, несмотря на то, что рожала троих детей от сожителя, который так и не удостоил её чести стать законной супругой...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх