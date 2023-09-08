Бумеранг за слезы обиженной жены

Владимир Алтайцев Чушь это всё про бумеранги. Если он и срабатывает один раз на сто тысяч случаев, то нельзя это возводить в закон.

СК Сергей Кашапов ЖАЛЕТЬ ВАС НЕ ЗА ЧТО ЧТО ПОСЕЯЛИ ТО И ПОЛУЧИЛИ.