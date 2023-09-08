Одна женщина, когда-то имевшая наглость «отбить» чужого мужа, известного футболиста, появилась со своей дочкой на школьной линейке.
Бумеранг за слезы обиженной жены
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чушь это всё про бумеранги. Если он и срабатывает один раз на сто тысяч случаев, то нельзя это возводить в закон.
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16 час.
СК
Сергей Кашапов
ЖАЛЕТЬ ВАС НЕ ЗА ЧТО ЧТО ПОСЕЯЛИ ТО И ПОЛУЧИЛИ.
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16 час.
A
Alla
"Брошенка" Барановская очень хорошо устроилась, несмотря на то, что рожала троих детей от сожителя, который так и не удостоил её чести стать законной супругой...
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14 час.
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