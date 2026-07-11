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«Лучше бы назначили Богомолова»: почему Станислав Садальский раскритиковал Сергея Безрукова на посту худрука МХАТ

«Лучше бы назначили Богомолова»: почему Станислав Садальский раскритиковал Сергея Безрукова на посту худрука МХАТ

Назначение народного артиста России Сергея Безрукова на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького вызвало бурную дискуссию в театральной среде.

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