В Самарском регионе сотрудники полиции и представители Общественных советов проводят антинаркотические мероприятия с подрастающим поколением

Сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов проводят мероприятия антинаркотической направленности накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который будет отмечаться во всем мире 26 июня.
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