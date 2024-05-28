Глава МИД Польши анонсировал введение ограничений на передвижение дипломатов РФ по стране

Польша решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране «в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши», заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД ЕС, передает Onet.
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