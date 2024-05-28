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Картина дня. Финансы

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Глава МИД Польши анонсировал введение ограничений на передвижение дипломатов РФ по стране

Глава МИД Польши анонсировал введение ограничений на передвижение дипломатов РФ по стране

Польша решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране «в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши», заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД ЕС, передает Onet.

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