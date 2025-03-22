Бои за белгородскую Демидовку: враг показал атаку на село (ВИДЕО, КАРТА)

Бои за белгородскую Демидовку: враг показал обстрел села, которое 4 дня пытаются захватить ВСУ. Враг бросил на штурм села в Краснояружском районе смертников 33 — го отдельного штурмового полка, которые безуспешно пытаются выбить российских бойцов из приграничья.
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