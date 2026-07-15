Инженер Комбарова назвала неприятный запах признаком ядовитых видов шампиньонов

Даже опытные грибники рискуют ошибиться, приняв съедобные грибы за их опасные аналоги. Об этом сообщила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова в беседе с Ura.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии