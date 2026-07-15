360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Инженер Комбарова назвала неприятный запах признаком ядовитых видов шампиньонов

Инженер Комбарова назвала неприятный запах признаком ядовитых видов шампиньонов

Даже опытные грибники рискуют ошибиться, приняв съедобные грибы за их опасные аналоги. Об этом сообщила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова в беседе с Ura.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии