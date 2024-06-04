Прощай начальная школа

Позади 4 учебных года. Как быстро летит время. Всё это время дети вместе со своим учителем поднимались первыми, самыми трудными ступеньками лестницы знаний, многому научились, прочли немало книг, провели много интересных и увлекательных праздников.
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