Николай Мамулат принял участие в IV Новосибирском налоговом форуме «Государство и налогоплательщик: преодоление неопределенности»

Основные направления налоговой политики и налогового администрирования, а также вопросы цифровизации налоговых отношений были рассмотрены в рамках IV Новосибирского налогового форума «Государство и налогоплательщик: преодоление неопределенности», который состоялся 7 декабря 2023 года.
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