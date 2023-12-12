Николай Мамулат принял участие в IV Новосибирском налоговом форуме «Государство и налогоплательщик: преодоление неопределенности»

Основные направления налоговой политики и налогового администрирования, а также вопросы цифровизации налоговых отношений были рассмотрены в рамках IV Новосибирского налогового форума «Государство и налогоплательщик: преодоление неопределенности», который состоялся 7 декабря 2023 года.