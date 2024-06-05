Жоан Лапорта: «Барсе» не нужны большие продажи и большие покупки, мы не собираемся продавать звезд. Один из партнеров нарушил контракт, если решим проблему, получим возможность тратить без ограничений»

«На сегодняшний день в этом (продажах игроков – Спортс) нет необходимости. Один из партнеров, который собирался присоединиться [Libero], нарушил контракт, и если мы решим эту проблему, то получим возможность тратить деньги без ограничений.
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