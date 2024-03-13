NatComms: воздушные аэрозоли влияют на систему атлантических течений

Международная группа ученых из США, Германии и Китая выяснила, что антропогенные выбросы аэрозольных веществ в атмосферу замедляют атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — сложную систему течений в Атлантическом океане, от которой, в том числе, зависит Гольфстрим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии