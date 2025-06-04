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В Салехарде в Окружном доме ремёсел продолжает свою работу выставка "Дорогой северных пленэров. Салехард"

В Салехарде в Окружном доме ремёсел продолжает свою работу выставка "Дорогой северных пленэров. Салехард"

Посетить её можно до 15 сентября 2025 года по адресу: ул. Свердлова, 24, 3 этаж. Картины для экспозиции создали художники-пленэристы, которые в конце мая — начале июня работали в Салехарде и его окрестностях в рамках международного проекта «Великий Северный поход: Арктика как искусство».

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