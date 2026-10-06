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Где Зеленский? Украинцы гадают, в каком бункере окопался президент

Где Зеленский? Украинцы гадают, в каком бункере окопался президент

Киев перестал быть тем городом, каким его помнят до 2014 года. Теперь, как пишет «Свободная Пресса», столица Украины пахнет дымом пожарищ на военных объектах, а состоятельные жители, которых автор иронично называет элитой, спешно покидают город.

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