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Одно лицо и два разных кадра: 10 российских звёзд без фильтров и ретуши

Одно лицо и два разных кадра: 10 российских звёзд без фильтров и ретуши

В соцсетях звёзды выглядят так, словно время их не трогает. Ровная кожа, чёткие скулы, подтянутый овал — и кажется, будто над каждым кадром поработала отдельная команда.

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Новый комментарий от пользователя
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vitaliy tabachenkov

Существование таких псевдотворческих мэмов - заслуга только лишь замазок, которыми они скрывают "естественную асиметрию"... Это же надо было хорошо написать об этих бестолочах).