Одно лицо и два разных кадра: 10 российских звёзд без фильтров и ретуши

В соцсетях звёзды выглядят так, словно время их не трогает. Ровная кожа, чёткие скулы, подтянутый овал — и кажется, будто над каждым кадром поработала отдельная команда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Санду заявила о н...
- Н «Но ты не должен ...
- Кому достанутся к...
Существование таких псевдотворческих мэмов - заслуга только лишь замазок, которыми они скрывают "естественную асиметрию"... Это же надо было хорошо написать об этих бестолочах).