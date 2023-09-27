В Палате представителей США назвали неправильной денежную помощь Киеву

В Вашингтоне негативно оценивают выделение дополнительной финансовой помощи Украине. В ходе общения с прессой спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал такой шаг неправильным и обратил внимание на наличие проблем внутри Соединенных Штатов, сообщает газета Daily Mail.