Российские бойцы уничтожили вражескую БМП-1 с помощью сброшенной с дрона мины

До специальной военной операции считалось, что дистанционное минирование местности можно проводить с помощью вертолетов, универсальных заградителей УМЗ, а также 122-мм, 220-мм и 300-мм реактивных систем БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч".