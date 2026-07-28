Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские бойцы уничтожили вражескую БМП-1 с помощью сброшенной с дрона мины

Российские бойцы уничтожили вражескую БМП-1 с помощью сброшенной с дрона мины

До специальной военной операции считалось, что дистанционное минирование местности можно проводить с помощью вертолетов, универсальных заградителей УМЗ, а также 122-мм, 220-мм и 300-мм реактивных систем БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч".

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