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Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») после трагедии в «Крокус сити холле» сообщил в своем Telegram-канале о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия и подумать над цифровым контролем за мигрантами.

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