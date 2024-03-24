Даванков предложил ужесточить контроль за оборотом оружия

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») после трагедии в «Крокус сити холле» сообщил в своем Telegram-канале о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия и подумать над цифровым контролем за мигрантами.