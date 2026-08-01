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МО: логистические маршруты ВС оборудованы более 1,8 тысячи км антидроновых коридоров

МО: логистические маршруты ВС оборудованы более 1,8 тысячи км антидроновых коридоров

Основные логистические маршруты Вооружённых сил России оборудованы более чем 1,8 тыс. км антидроновых коридоров, свыше 800 км из которых — в 2026 году, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Санчик.

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