МО: логистические маршруты ВС оборудованы более 1,8 тысячи км антидроновых коридоров

Основные логистические маршруты Вооружённых сил России оборудованы более чем 1,8 тыс. км антидроновых коридоров, свыше 800 км из которых — в 2026 году, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Санчик.
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