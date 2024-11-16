В карельском поселке отравили 17 собак за три месяца

Бездомных собак в поселке Пяозерский продолжают уничтожать самыми варварскими способами В минувшую пятницу в поселке Пяозерский Лоухского района убили двух безнадзорных собак — животные съели отраву, оставленную на дороге.
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