Уилл Смит рассказал, кого сыграет Майкл Б. Джордан в фильме “Я – легенда 2”Уилл Смит, приглашенный в очередной выпуск подкаста Drink Champs, ответил на вопросы ведущих о фильме “Я – легенда 2”, раскрыв, в частности, некоторые детали о роли своего партнёра по будущей картине Майкла Б.