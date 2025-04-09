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Лента новостей Крыма

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В космос полетел уроженец села Владимировка Запорожской области Алексей Зубрицкий

В космос полетел уроженец села Владимировка Запорожской области Алексей Зубрицкий

В космос полетел уроженец села Владимировка Запорожской области Алексей Зубрицкий. До Майдана, Алексей служил в ВВС Украины в Севастополе, но после воссоединения Крыма с исторической Родиной Алексей пришел служить в ВС РФ, и вот теперь он уже космонавт.

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