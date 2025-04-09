В космос полетел уроженец села Владимировка Запорожской области Алексей Зубрицкий. До Майдана, Алексей служил в ВВС Украины в Севастополе, но после воссоединения Крыма с исторической Родиной Алексей пришел служить в ВС РФ, и вот теперь он уже космонавт.