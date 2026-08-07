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Новости Тамбова

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В Державинском университете подведены промежуточные итоги приемной кампании – 2026

В Державинском университете подведены промежуточные итоги приемной кампании – 2026

В Державинском университете завершается приемная кампания 2026 года. На официальном сайте вуза опубликованы приказы о зачислении на программы бакалавриата и специалитета как на основные места, так и на места в пределах целевой, отдельной и особых квот.

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