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Родители, бабушка и дедушка или школа? Туляки рассказали, кто должен заниматься воспитанием детей

Родители, бабушка и дедушка или школа? Туляки рассказали, кто должен заниматься воспитанием детей

Вопрос воспитания детей, как и распределения финансов, нередко приводит к конфликту в семьях. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областного центра кто, по их мнению, должен заниматься воспитанием детей в большей степени.

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