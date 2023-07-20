Родители, бабушка и дедушка или школа? Туляки рассказали, кто должен заниматься воспитанием детей

Вопрос воспитания детей, как и распределения финансов, нередко приводит к конфликту в семьях. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областного центра кто, по их мнению, должен заниматься воспитанием детей в большей степени.
Вопрос воспитания детей, как и распределения финансов, нередко приводит к конфликту в семьях. Тульская служба новостей провела опрос и узнала у жителей областного центра кто, по их мнению, должен заниматься воспитанием детей в большей степени.
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