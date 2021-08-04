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Зенитчики общевойсковой армии ЗВО отработали подавление массированной воздушную атаку в Курской области

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО отработали подавление массированной воздушную атаку в Курской области

Всего к учениям в рамках лагерного сбора войск ПВО общевойсковой армии Западного военного округа в Курской области было привлечено свыше 600 военнослужащих и более 250 единиц вооружения и техники.

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