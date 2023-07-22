Аргументы недели

98 710 подписчиков

Аксенов сообщил об эвакуации населения в радиусе 5 км после детонации на складе снарядов в результате атаки дрона Украины в Крыму

Аксенов сообщил об эвакуации населения в радиусе 5 км после детонации на складе снарядов в результате атаки дрона Украины в Крыму

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов проинформировал об эвакуации населения в радиусе 5 км после детонации на складе боеприпасов, произошедшей в результате атаки украинского беспилотника в Красногвардейском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх