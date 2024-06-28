Песков: Путин по видеосвязи пообщается с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июня, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также проведет видеозвонок с выпускниками шестого потока школы губернаторов РАНХиГС.
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