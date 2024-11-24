Песков, говоря о ядерной доктрине России, признал: Запад провоцирует рост напряженности

Сигнал, заложенный в обновленной доктрине, по мнению экспертов, направлен не только на США, но и на международное сообщество: Россия намерена демонстрировать готовность к сдерживанию любых угроз, одновременно акцентируя, что применение ядерного оружия возможно лишь в исключительных случаях.