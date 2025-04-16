Омские власти наконец нашли подрядчика для завершения строительства школы в Ясной поляне. Строительство завершит ООО «Русстрой» из Ингушетии, которое достраивает школу в и в «Серебряном берегу».
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Омские власти наконец нашли подрядчика для завершения строительства школы в Ясной поляне. Строительство завершит ООО «Русстрой» из Ингушетии, которое достраивает школу в и в «Серебряном берегу».