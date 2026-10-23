Врач Алексей Маматов объяснил, как избыток соли и насыщенных жиров в пище может вызвать повышение артериального давления и уровень холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Если умеренно употреблять и не перегибать палку, то можно кушать всё, главное, чтобы съедаемое, было съедобным. В Библии говорится: «Всё позволено». Но не всё полезно. «Всё позволено», но не всё служит к созиданию… Ешьте всё, что продается на базаре, со спокойной совестью». 1 Коринфянам, 10 глава — Библия — Новый русский перевод.