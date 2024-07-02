Туристов предупредили о мошенничестве с браслетами в Европе

В Европе распространяется новый вид мошенничества, связанный с продажей браслетов. Злоумышленники предлагают туристам "бесплатные" браслеты, после чего требуют за них оплату или используют этот маневр для ограбления.
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