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Экс-замминистра Тука: Зеленский вместо Залужного назначит главкомом ВСУ Буданова

Экс-замминистра Тука: Зеленский вместо Залужного назначит главкомом ВСУ Буданова

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Владимир Зеленский намерен назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если такое произойдёт, ВСУ срочно будет признано террористической структурой!👍😜👈👀
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23 час.

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