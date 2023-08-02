БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Киевский режим за счёт ликвидации воинских частей и оставление трупов своих асушников на поле боя,создаёт кошелёк для себя ,так как за без вести пропавших они не выплачивают положенные деньги семьям погибшии,а при ап. Прикарманиапют их, крохоборы. В африканских ассоциациях говорят,что более дикарей чем укры ,они не видели.