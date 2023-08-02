В Вооруженных силах Украины используют раненых военнослужащих, как биоматериал, у них изымают органы для трансплантации.
Патрушев сообщил, что Киев тайно собирает органы своих раненных военных для трансплантации
Комментарии
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Мария Беликова
Точно! Безвиз на марше.
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14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Киевский режим за счёт ликвидации воинских частей и оставление трупов своих асушников на поле боя,создаёт кошелёк для себя ,так как за без вести пропавших они не выплачивают положенные деньги семьям погибшии,а при ап. Прикарманиапют их, крохоборы. В африканских ассоциациях говорят,что более дикарей чем укры ,они не видели.
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14 час.
Коська
С добрым утром, гражданин Патрушев, неужели проснулисА???? О том, что трансплантологические деяния на Украине происходят узнали только что??? Очень странно, как ни как, а все таки секретарь Совета безопасности России!!!! Чудны деяния твои, ГОСПОДИ!!!
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7 час.
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