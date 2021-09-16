Медвежий уголПолитикаПочему прибалты ненавидят русских Ненависть прибалтов к русским особенно парадоксальна. Ну ладно поляки: тут зависть проигравших историю.Вернуться к статье1610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОНет таких стран , которые к кому то относятся без предубежденияЛЛеонид"Не делай добра - не получишь зла."LSLiudmila SolodkoАФФФФтор. Проснись. В литве скоро год как глава МИД ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИСМГМалик Гумеров"Почему прибалты ненавидят русских" - прибалты = это шавки на привязи западных хозяев ! На кого хозяин укажет = на того и лают !!! При чем здесь ненависть ? Скорее тупость , безмозглость , дебилизм ... !Александр ПавловОни ненавидели русских и при советском "хозяине".МГМалик ГумеровОни были как бы витриной СССР , обеспечивались лучше чем остальная страна и за счет этой остальной ! От жира наверное бесились ? Дармовщина портит ... ! Сегодня все сферы = подаренные , созданные при СССР практически уже ликвидированы... !? Культура , кино , медицина , экономика , искусство , наука , и т.д. все деградирует !ПРОСТО ВАЛЕРИЙЛичное мнение - всегда с осторожностью относиться к тому, кого вытащил из дерьма. Ибо "спасённый" потом всю жизнь будет мстить спасателю только за то, что тот видел "спасённого" в дерьме.Сергей РоссиКак позволяют, так и ведут себяАлександр ШевелевЯ бы был осторожней, пользуясь словами "все прибалты". Необходимо видеть разницу между всем населением страны и ее руководством, а это далеко не одно и тоже. Очень часто бывал в Эстонии, любил бывать в Латвии (4-х летняя виза закончилась, а тут пандемия и колоссальная стоимость медицинских страховок для получения визы), и только раз столкнулся с русофобией на бытовом уровне лишь в латвийском Алуксне где-то в начале 90-х. В Эстонии многие из эстонцев костерят ярого националиста Ансипа, затеявшего спектакль с "бронзовым солдатом", а до этого бывшего партийного функционера в Тарту. Ведь почитаешь некоторых наших "политологов", так сложится впечатление, что ВСЕ прибалты аж скрипят зубами от своей ненависти к России. А это далеко не столь однозначно.МГМалик Гумеров"разницу между всем населением страны и ее руководством," - Руководство делает только то = что позволяет им делать народ(НАСЕЛЕНИЕ) !!! Поэтому выводы ... о стране делают не по хотелкам населения , а по действиям и решениям властей - руководства !!! ------ Вот поэтому "прибалты" , поэтому "хохлы" , .... так же и "россияне" ! По России тоже извне делают выводы по делишкам и высказываниям антинародных , антистрановых .... либералов , самоназванных элит , прозападных чиновников , ....= СЛЫШЕН ТОЛЬКО ИХ ГОЛОС !!! К России относятся так = как слышат от них ... ! Глас народа не слышен и не виден ! А их вой и брызганье слюнами ... на весь мир ! Народ инфантилен , пофигист, ... неосознан ... ! Поэтому санкции , поэтому белый флаг на соревнованиях , ... и т.д.. ЧЕГО БЫ НИКОГДА НЕ БЫЛО = ЕСЛИ БЫ ЗВУЧАЛ ГЛАС НАРОДА !!! Пока только один Путин вносит корректировки !!! .............Валера ЮшковПочему прибалты ненавидят русских, потому что привыкли сидеть на шее СССР.Сергей КВероятно они помнят что Бирон был в Латвии то ли конюхом, то ли сапожником, а в России стал великим герцогом.Александр ГорбуновПо причине свего слабоумия.Аркадий ЦыгановОни живут на русской земле, законно купленной у шведов. Воришки, урвавшие чужой кусок, вот и боятся.Регина ТолстоброваВезде во всех странах с распадом СССР к власти пришли одни подонки, родственники фашистов и прочая шваль, а потому такая и политика. Одна ненависть кругом и вражда.Valdemaras OrlauskasПоправка - во всех странах с распадом СССР к власти пришли мрагматичные люди. Если их страны выперли из одного блока, пришлось искать покровительство в другом и не их вина, что там ценится русофобия. Вы правильно заметили, что народам глубоко до фени, чем занимаются их власти, если внутри стран те обеспечивают комфортное проживание и только стриков гложет ностальгия, когда дружно жили соседи и можно было ездить в гости безо всяких границ.Комментировать
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