Медвежий угол

36 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatolii Kondratenko
    Вы уже определитесь, а Грудинин, щенок Бондаренко с какой кучки? Вы в курсе что Грудинин еще в 96м продал земель совх..."Обнуление" сроко...
  • Наталья Персидская
    Герасим? Не узнаю Вас в гриме...При чем тут наши ...
  • Сергей Росси
    А он не афишируетВ его смерти прош...

Почему прибалты ненавидят русских

Почему прибалты ненавидят русских

Ненависть прибалтов к русским особенно парадоксальна. Ну ладно поляки: тут зависть проигравших историю.

Вернуться к статье
1610
Обсудить
Оzzи О О
Нет таких стран , которые к кому то относятся без предубеждения
Леонид
"Не делай добра - не получишь зла."
Liudmila Solodko
АФФФФтор. Проснись. В литве скоро год как глава МИД ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИС
Малик Гумеров
"Почему прибалты ненавидят русских" - прибалты = это шавки на привязи западных хозяев ! На кого хозяин укажет = на того и лают !!! При чем здесь ненависть ? Скорее тупость , безмозглость , дебилизм ... !
Александр Павлов
Они ненавидели русских и при советском "хозяине".
Малик Гумеров
Они были как бы витриной СССР , обеспечивались лучше чем остальная страна и за счет этой остальной ! От жира наверное бесились ? Дармовщина портит ... ! Сегодня все сферы = подаренные , созданные при СССР практически уже ликвидированы... !? Культура , кино , медицина , экономика , искусство , наука , и т.д. все деградирует !
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Личное мнение - всегда с осторожностью относиться к тому, кого вытащил из дерьма. Ибо "спасённый" потом всю жизнь будет мстить спасателю только за то, что тот видел "спасённого" в дерьме.
Сергей Росси
Как позволяют, так и ведут себя
Александр Шевелев
Я бы был осторожней, пользуясь словами "все прибалты". Необходимо видеть разницу между всем населением страны и ее руководством, а это далеко не одно и тоже. Очень часто бывал в Эстонии, любил бывать в Латвии (4-х летняя виза закончилась, а тут пандемия и колоссальная стоимость медицинских страховок для получения визы), и только раз столкнулся с русофобией на бытовом уровне лишь в латвийском Алуксне где-то в начале 90-х. В Эстонии многие из эстонцев костерят ярого националиста Ансипа, затеявшего спектакль с "бронзовым солдатом", а до этого бывшего партийного функционера в Тарту. Ведь почитаешь некоторых наших "политологов", так сложится впечатление, что ВСЕ прибалты аж скрипят зубами от своей ненависти к России. А это далеко не столь однозначно.
Малик Гумеров
"разницу между всем населением страны и ее руководством," - Руководство делает только то = что позволяет им делать народ(НАСЕЛЕНИЕ) !!! Поэтому выводы ... о стране делают не по хотелкам населения , а по действиям и решениям властей - руководства !!! ------ Вот поэтому "прибалты" , поэтому "хохлы" , .... так же и "россияне" ! По России тоже извне делают выводы по делишкам и высказываниям антинародных , антистрановых .... либералов , самоназванных элит , прозападных чиновников , ....= СЛЫШЕН ТОЛЬКО ИХ ГОЛОС !!! К России относятся так = как слышат от них ... ! Глас народа не слышен и не виден ! А их вой и брызганье слюнами ... на весь мир ! Народ инфантилен , пофигист, ... неосознан ... ! Поэтому санкции , поэтому белый флаг на соревнованиях , ... и т.д.. ЧЕГО БЫ НИКОГДА НЕ БЫЛО = ЕСЛИ БЫ ЗВУЧАЛ ГЛАС НАРОДА !!! Пока только один Путин вносит корректировки !!! .............
Валера Юшков
Почему прибалты ненавидят русских, потому что привыкли сидеть на шее СССР.
Сергей К
Вероятно они помнят что Бирон был в Латвии то ли конюхом, то ли сапожником, а в России стал великим герцогом.
Александр Горбунов
По причине свего слабоумия.
Аркадий Цыганов
Они живут на русской земле, законно купленной у шведов. Воришки, урвавшие чужой кусок, вот и боятся.
Регина Толстоброва
Везде во всех странах с распадом СССР к власти пришли одни подонки, родственники фашистов и прочая шваль, а потому такая и политика. Одна ненависть кругом и вражда.
Valdemaras Orlauskas
Поправка - во всех странах с распадом СССР к власти пришли мрагматичные люди. Если их страны выперли из одного блока, пришлось искать покровительство в другом и не их вина, что там ценится русофобия. Вы правильно заметили, что народам глубоко до фени, чем занимаются их власти, если внутри стран те обеспечивают комфортное проживание и только стриков гложет ностальгия, когда дружно жили соседи и можно было ездить в гости безо всяких границ.

Картина дня

наверх