Правда, что зимой лучше чаще менять масло в двигателе?

Нужно ли менять моторное масло зимой чаще, чем летом? Что происходит со смазывающей жидкостью в холодное время года? Эксплуатации машины в суровых условиях Зимой температурные условия, в которых приходится работать моторному маслу, значительно усложняются.
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