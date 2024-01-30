Стало известно, как изменятся два сквера в центре Орла

В 2024 году две общественные территории – скверы имени Гуртьева и Бунина, отремонтируют. Накануне проект будущего благоустройства презентовала на заседании общественной комиссии замгендиректора ООО «ТСК Альянс» Ольга Воронина.
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