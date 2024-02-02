Немцы помогают ВСУ возводить линию обороны у Харькова, — источники

Константин Самарин

А что, прорядить ряды этих спецов из Рейха не торопятся? Или опять, дождутся, пока укро-каратели создадут линии обороны, а потом героически придется их штурмовать, расплачиваясь за это жизнями. ВСУ уже вовсю применяют кассетные боеприпасы. Кто-ж мешает России поступить так-же в отношении укро-укреплений? Кому это не выгодно?