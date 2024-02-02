Русская весна
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Русская весна

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Немцы помогают ВСУ возводить линию обороны у Харькова, — источники

Немцы помогают ВСУ возводить линию обороны у Харькова, — источники

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на информацию, полученную от собственных источников, сообщает, что на купянском направлении в возведении фортификаций принимают участие немцы.

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Комментарии
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Константин Самарин
А что, прорядить ряды этих спецов из Рейха не торопятся? Или опять, дождутся, пока укро-каратели создадут линии обороны, а потом героически придется их штурмовать, расплачиваясь за это жизнями. ВСУ уже вовсю применяют кассетные боеприпасы. Кто-ж мешает России поступить так-же в отношении укро-укреплений? Кому это не выгодно?
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