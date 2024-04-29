Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

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Sobering

Лукашенко на встрече с Путиным заявляет именно о стамбульских соглашениях. То есть, если Лукашенко действительно представляет союзное с нами государство, если он действительно друг России… у него есть выбор: либо учёт интересов России – и тогда никаких переговоров на основе стамбульских соглашений быть не может, либо против России – и тогда нужно поднять вопрос стамбульских соглашений. Разве Путин согласился с предложением Лукашенко вернуться к стамбульскому соглашению? Нет. Он сказал только то, что отдельные положения (отдельные положения!) стамбульских соглашений могут быть приняты к рассмотрению и переработке, но никак не то, что на этом надо базироваться и с этого надо двигаться. Почему Путин всегда говорит про переговоры? А потому что у нас вся "элита" – русофобская, она подпиндосная, и она этими переговорами живёт. И Путин не может говорить что-то иное, кроме того, что он готов к переговорам. Но, будучи грамотным руководителем, он говорит: "Но на наших условиях!" То есть как Жуков Кейтелю: "Садись и подписывай капитуляцию!" Понимают это запад и российские подпиндосники? Понимают. И поэтому прислали Лукашенко. И Лукашенко к Путину прилип как банный лист.