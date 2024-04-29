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Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

Стамбульские переговоры с Украиной вновь в информповестке - то Мединский, то Песков о них вспомнит.

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Комментарии
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S
Sobering
Лукашенко на встрече с Путиным заявляет именно о стамбульских соглашениях. То есть, если Лукашенко действительно представляет союзное с нами государство, если он действительно друг России… у него есть выбор: либо учёт интересов России – и тогда никаких переговоров на основе стамбульских соглашений быть не может, либо против России – и тогда нужно поднять вопрос стамбульских соглашений. Разве Путин согласился с предложением Лукашенко вернуться к стамбульскому соглашению? Нет. Он сказал только то, что отдельные положения (отдельные положения!) стамбульских соглашений могут быть приняты к рассмотрению и переработке, но никак не то, что на этом надо базироваться и с этого надо двигаться. Почему Путин всегда говорит про переговоры? А потому что у нас вся &quot;элита&quot; – русофобская, она подпиндосная, и она этими переговорами живёт. И Путин не может говорить что-то иное, кроме того, что он готов к переговорам. Но, будучи грамотным руководителем, он говорит: &quot;Но на наших условиях!&quot; То есть как Жуков Кейтелю: &quot;Садись и подписывай капитуляцию!&quot; Понимают это запад и российские подпиндосники? Понимают. И поэтому прислали Лукашенко. И Лукашенко к Путину прилип как банный лист.
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20 час.
Natalija Osminina
&quot;И Лукашенко к Путину прилип как банный лист.&quot;-Лукашенко то совсем не хочется воевать. Вот и уламывает Путина. А все равно же змагары его заставят.
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17 час.
Александр Голованов
Автор заика?
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3 час.

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