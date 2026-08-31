Защитник «Оренбурга» Ведерников подверг сомнению решение судьи в матче с «Спартаком»

Защитник футбольного клуба «Оренбург» Данила Ведерников дал оценку работе судьи в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ против московского «Спартака», завершившемся вничью 1:1.
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