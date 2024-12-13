Недалеко от Астрахани полиция обнаружила наркоферму

По уверению ее владельца, два десятка кустов конопли он выпщивал исключительно для себя. В ходе проведения оперативно-розыскных действий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД вышли на след 43-летнего астраханца, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории региона.
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