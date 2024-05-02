С мыслью о рекордных дивидендах глава Сбербанка приехал в Крым

Вместе с главой Крыма они осмотрели реконструируемые объекты в историческом центре Алупки. Сергей Аксенов сообщил, что накануне они с Германом Грефом побывали в курортном поселке Крыма, где туристический ансамбль был объединен в единое архитектурно-культурное пространство.
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