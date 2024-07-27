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Пенсии поднимутся, указ уже подписан: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров

Пенсии поднимутся, указ уже подписан: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров

Пенсии поднимутся, указ уже подписан: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров Юлия ЧелкановаВ ходе недавнего интервью заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подтвердила, что пенсии в стране будут увеличены.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Опять обещают красивую жизнь. Не верится. С индексацией работающим пенсионерам, так накрутить. Лишь бы надрать. Команда не изменилась, улучшений не жди.
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14 час.
ТК
Тамара Козачук
СТАТЬЯ-ОДНА ВОДА.НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО
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14 час.
А Кудасов
Не понял, Голикова ещё о чём то заявляет? Почему не в СИЗО. Так многочисленные заметки о том, как Белоусов с Голиковой и Володиным разобрался фейки? И генеральша Волк на экранах красуется. Не удивлюсь, если  генералов ряженных Петрова и других задержанных домой отпустят. Похоже истинной власти в стране распиаренное о достижениях в борьбе с коррупцией не нравится.
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13 час.

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