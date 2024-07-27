Пенсии поднимутся, указ уже подписан: что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров

Опять обещают красивую жизнь. Не верится. С индексацией работающим пенсионерам, так накрутить. Лишь бы надрать. Команда не изменилась, улучшений не жди.

А Кудасов

Не понял, Голикова ещё о чём то заявляет? Почему не в СИЗО. Так многочисленные заметки о том, как Белоусов с Голиковой и Володиным разобрался фейки? И генеральша Волк на экранах красуется. Не удивлюсь, если генералов ряженных Петрова и других задержанных домой отпустят. Похоже истинной власти в стране распиаренное о достижениях в борьбе с коррупцией не нравится.