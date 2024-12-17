В Москве на площадке Центра культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 16 декабря объявлены победители и призеры IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом», который по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации провел Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.