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Объявлены победители и призеры IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом»

Объявлены победители и призеры IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом»

В Москве на площадке Центра культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 16 декабря объявлены победители и призеры IV Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом», который по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации провел Центр международного сотрудничества Минпросвещения России.

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