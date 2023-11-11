Взятые в плен на Днепре бойцы ВСУ заявили, что с ними не было командиров

Украинские военные, взятые в плен в ходе боя на левом берегу Днепра, получили неправильные координаты места высадки от своих командиров, которые не стали переправляться через реку, заявил пленный Михаил Золин, видеозапись допроса которого распространило Минобороны РФ.
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