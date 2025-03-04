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Закон, порядок, государство

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Следователи полиции в Магаданской области расследуют хищение 3 млн рублей пособий на 14 детей

В Магаданской области в производстве следователя Отделения МВД России «Ягоднинское» находятся уголовные дела о мошенничестве при получении социальных выплат, в совершении которых подозреваются две жительницы Республики Ингушетия.

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