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Краш Сергей Лазарев, T-Killah в сотне: новый сезон «Ну-ка, все вместе!»

Краш Сергей Лазарев, T-Killah в сотне: новый сезон «Ну-ка, все вместе!»

11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует первый отборочный тур главного вокального гранд-шоу страны «Ну-ка, все вместе!».

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