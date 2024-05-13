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Алексей Терещенко: «Исаев полностью заслужил награду лучшему вратарю – стабильно прошел сезон. Набоков получил приз лучшему новичку – распределение закономерно»

Голкипер «Локомотива» выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ. На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

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