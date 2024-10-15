Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

В Херсонской области полицейские рассказали учащимся Генического медицинского колледжа о вреде наркотиков

В рамках проведения второго этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителями отдела молодежной политики администрации Генического муниципального округа провели для учащихся Генического медицинского колледжа профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх