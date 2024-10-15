В Херсонской области полицейские рассказали учащимся Генического медицинского колледжа о вреде наркотиков

В рамках проведения второго этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителями отдела молодежной политики администрации Генического муниципального округа провели для учащихся Генического медицинского колледжа профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.