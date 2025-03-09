«Не мог поверить глазам и ушам»: Песков о перепалке Трампа и Зеленского

В перепалку президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме было сложно поверить, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.
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