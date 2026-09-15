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Враг стягивает фуры к Чернобылю: ВСУ мстят русским из-за "броска" на Киев. Лукашенко готов к бою

Враг стягивает фуры к Чернобылю: ВСУ мстят русским из-за "броска" на Киев. Лукашенко готов к бою

Коллаж Новороссии Автор: Илья Головнев Вскрыт страшный план против Минска: Зеленский завозит резервы в зону отчуждения.

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Алексей Тан

""ВСУ мстят русским из-за "броска" на Киев. Лукашенко готов к бою"" ...====================== ВОТ ЭТО последнее... -"Лукашенко готов к БОЮ"... Особо вдохновляет!!... 😂🤣🤠... это Ким, не перепутайте.