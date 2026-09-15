Коллаж Новороссии Автор: Илья Головнев Вскрыт страшный план против Минска: Зеленский завозит резервы в зону отчуждения.
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Провокации со стороны ВСУ на границе с Белоруссией возможны, это понимают в руководстве и поддерживают боеготовность армии.
Смерть бандеросрани!
накрыть Искандерами эти фуры в Чернобольской зоне-не хай все выгорает!
""ВСУ мстят русским из-за "броска" на Киев. Лукашенко готов к бою"" ...====================== ВОТ ЭТО последнее... -"Лукашенко готов к БОЮ"... Особо вдохновляет!!... 😂🤣🤠... это Ким, не перепутайте.