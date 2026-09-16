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Белоусов наградил командира боевого корабля после инцидента с вертолетом ВВС Дании

Белоусов наградил командира боевого корабля после инцидента с вертолетом ВВС Дании

Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации датским военным вертолетом в Балтийском море.

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